Köylü kadınlar, OSB kurulmasın diye destek istedi

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan Trakya Kent Konseyleri Birliği'nin Olağan Genel Kurulu'nda Uzunköprü'nün Kavacık köyünde ikamet eden kadınlar, köylerine Karma OSB kurulmaması amacıyla destek istedi.

Nevcihan Durdu, 53 yaşındaki Fatma Altınbaş, 60 yaşındaki Sebahat Ceylan, 58 yaşındaki Sevim Ceylan ve 67 yaşındaki Sevim Tunca; toplantıda gündem maddeleri dışında söz aldı.

Köylerindeki tarım arazilerinde üretim yaptıklarını belirten köylüler, OSB'yi istemediklerini söyledi. Genel kurulda konuşan Durdu, “Uzun yıllar büyükşehirde toprak hasretiyle yaşadık. Mümkün olduğunca her fırsatta köyüme geliyorum. Hepiniz duymuşsunuzdur; Karma OSB diye bir inşaat olacak. Köyümüzün merası onların plan değişikliğiyle sanayiye uygun hale getirilmiş. Aslında tarım arazisi olan bir bölgeye yapılmak istenen sözde çevreye duyarlı organize sanayi. Köylü olarak bizler bu işe kesinlikle karşı çıkıyoruz. Bu konuda istek istiyoruz. Yapımına karar verilmiş bir organize sanayi, bundan sonraki aşama tamamen bizlerin direnişiyle sonuca ulaşacak diye sanıyorum. Çünkü yaptırım gücümüz yok, sadece halk olarak ne kadar birlik olursak önleyebileceğimizi düşünüyoruz ve sizlerden destek adına buradayız. Biz sadece toprağımızın bizde kalmasını, köyümüzün hayvancılık ve tarıma ihtiyacı olduğunu vurgulamak için buradayız. Bize yol gösterin. Köylümü aldım geldim; çünkü kadınlar bu işe sahip çıkarsa hiçbir şey engel olamaz” dedi.

60 yaşındaki Sebahat Ceylan ise, “60 senedir köyümün toprağından; ekmeğimi yedim ve suyumu içtim. Topraklarımızda verimsiz hiçbir mevkii yok. Organize sanayi ve termik santral kurulmasını kesinlikle uygun görmüyoruz” şeklinde konuştu.