Köylüler doyurdu, devlet sahip çıktı

Yunan askerleri tarafından darp edilerek, yarı çıplak halde zorla Türkiye'ye geri gönderilen Fas, Cezayir ve Yemen uyruklu göçmenlere, önce Edirne köylüleri, sonra da devlet sahip çıktı. Göçmenler, Türkiye'ye ve Türk insanına kendilerine gösterdikleri muameleden dolayı teşekkür etti.

Dün Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünde yaşanan mülteci dramında, Yunanlı askerler tarafından dövülerek eşyaları alınan ve Türkiye'ye geri gönderilen 14 kaçak göçmen, kahvehaneye sığındı.

Köy sakinleri tarafından yemek ve kıyafet ihtiyaçları karşılanan göçmenler, daha sonra jandarma tarafından hastaneye götürülerek tedavi edildi. İşlemleri tamamlanan ve Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine getirilen kaçak göçmenler, Yunanistan'da yaşadıklarını anlattı.

Türkiye'ye ve Türk halkına minnettarız

Fas uyruklu kaçak göçmen Yasin Şidri (25), demir çubuk ve sopalarla darp edildikten sonra elbiseleri, telefonları ve paralarına el konularak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia etti.

Fas uyruklu Cevad Tiri (26) ise Türkiye'nin merhametine Türk insanının şefkatine şükranlarını sunduklarını söyledi.