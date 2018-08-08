Köylüler merada pankart açtı

Demirhanlı köyü halkı, yaklaşık 3 yıl meralarından 80 dönüm alanı kiralayarak kurulan kömür ocağının merayı ve dereyi kirlettiğini ileri sürdü. Derenin yatağını değiştirdiğini ifade eden köy halkı, ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığını söyledi. Zararlarının karşılanması isteyen köy halkı, kömür ocağı yetkilisi ile görüştü.

Demirhanlı Köyü Muhtarı Sadullah Biçen, temiz bir doğada yaşama haklarının olduğunu belirterek, "Gerekli yerlere müracaat ettik. Gelip onlar da olayı gördüler. 165 dönüm bir alana tecavüz var. Çevreciler 10 gün önce dere yatağını bozmuş olduğunu tespit ettiler ve ceza yazdılar. Karşılarında muhatap bulamadılar. Mal sahibi başka, imza yetkisi başkasında. Doğayı kirletmeyen bir işletme istiyoruz. Yoksa biz bu işletmeyi istemiyoruz" dedi.

Muhtar Biçen, kömür ocağının dere suyunu biriktirdiği için Demirhanlı ve Musabeyli köylerine ulaşımı sağlayan tarihi köprünün sular altında kaldığını da ifade etti.

Biçen, çevrecilerin yıkanan kömürün suyunu dereye saldıklarını tespit ettiğini belirterek yıkanan kömürün pisliğinin belli bir yerde depolanıp belirli aralıklarla dereye salınması gerektiğini söyledi.

Bazı köylüler de ayçiçeği ekili arazilerinin sular altında kaldığını, ürünün çürüdüğünü ve maddi kayıpları olduğunu iddia etti.