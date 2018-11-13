Küçük tedbirlerle doğalgaz faturalarında tasarruf etmek mümkün

Edirne'nin Keşan ilçesinde Makine Mühendisi olan Murat Dinç, küçük tedbirlerle doğalgaz faturalarında tasarruf edilebileceğini söyledi.

Dinç, "Doğal gaz faturalarında tasarruf etmenin birkaç farklı yöntemi var. Bunlardan biri kombiyi 40 derecenin altına almadan, sürekli çalıştırmak. Oda termostatı taktırmak da tasarruf yöntemlerinden bir tanesi. Bazı vatandaşlarımız peteklerin bir kısmını kısıyor. Bu kesinlikle yanlış. Önerdiğimiz bir şey değil. Bütün peteklerin açık olmasını tavsiye ediyoruz. Isı yalıtımı en önemli ayaklardan biri. Yalıtımın yapılması lazım. Cam kenarlarından rüzgar giren yerlerin kapatılması gerek. Bu tavsiyelere uyulması faturalara olumlu yansıyacaktır" dedi.

Doğru bilinen yanlışları da anlatan Dinç, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yanlış bilinen doğrular var. Vatandaş evde olmadığı dönemlerde kombisini kapatıyor. Kesinlikle yanlış. Kombiyi kapattığı zaman evin içerisindeki sıcaklık düşüyor. Evi geri döndüğünde de soğuk evi ısıtmak için daha fazla gaz yakmak zorunda kalıyor. Bu doğru bilinen yanlışlardan. ‘Evde yokum gaz boşa yanmasın, geldiğimde açarım' düşüncesi kesinlikle yanlış. Bunun yerine kombiyi düşük derecelere çekmeliyiz. 40 derecenin altına çekilmesin, bu derecenin altı da içeriye bir ısı vermez. Kombiler yoğuşma aralığında çalıştırılmalı. Yoğuşmasız kombi taktıranlar yüzde 10-15 oranında fazla fatura öder. Yoğuşmalı kombi taktıranlar baştan tasarruf sağlamış oluyor.”