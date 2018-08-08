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08 Ağustos 2018 15:16

Kuru soğanda üzücü tablo

Edirne’de kuru soğan hasadında beklenen verim alınamadı.

Kuru soğanda üzücü tablo

08 Ağustos 2018 15:16


Edirne’de aşırı yağışlar nedeniyle tarlaya zamanında ekilemeyen soğan tohumları, büyüme ve gelişme zamanında yağış olmaması nedeniyle yeterince gelişemedi. Hasat vakti geldiğinde kuru soğanlar tarladan yağış azlığından dolayı toplanamadı.


Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde soğan hasadı gerçekleştiren Rabia Yıldız, soğan tohumlarını Nisan ayının 10’unda tarlaya ektiğini belirterek, "Bu yıl fazla yağışlardan dolayı soğan tohumlarını tarlaya ekemedik. Yani geç kaldık. Sonra da yağışlar olmadı. Soğanlarımız büyümedi. Tohumlar yeşermedi. Ben biraz şanslıyım. Çünkü ektiğim 4 kilo soğanın yüzde ellisi yetişti. Tarladan toplayabildim. Ama bazı komşularımız ektiği tohumların hiç biri büyümedi ve hasat yapamadı. Kuru soğanı bu sene satın alarak kışı çıkacağız. Her yemekte neredeyse kuru soğan kullanırız" dedi.


Öte yandan çiftçiler genelde kuru soğan tarımını sulak olmayan tarlalarda yapıyor.




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