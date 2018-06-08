Leyleklere özel yuva

Ş. (TREDAŞ), Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde leyleklerin güvenliğini sağlamak amacıyla elektrik direğine özel yuva yaptı.

TREDAŞ ekipleri, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin Aşçıoğlu Mahallesi’nde yüksek gerilim hattına konan leyleklerin can güvenliği için özel yuva yaptı. Bir abonenin ihbarını değerlendiren TREDAŞ ekipleri, ilk aşamada leyleklerin direğe konmaması için bir tertibat sağladı.

Tertibatın yeterli olmadığını tespit eden TREDAŞ ekipleri, direğe leylekler için yuva yapma kararı aldı. Demir bir düzenek üzerine taşınan leylek yuvası, TREDAŞ ekiplerince kullanıma hazır hale getirildi. Leylekler direk üzerindeki düzenekte yaşamını devam ettiriyor.