Mağazalarda bayram hareketliliği

Kurban Bayramı’na hazırlanan vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Edirne’de gençler ve çocuklar bayramını güzel kıyafetlerle geçirmek için mağazaların yolunu tuttu. Saraçlar Caddesi’ndeki giyim mağazaları hınca hınç doldu. Bayram kıyafeti alışverişi için aileleriyle birlikte Saraçlar Caddesi’ndeki bir mağazaya gelen vatandaşlar, özellikle çocukları için bayramlık kıyafet alıyor. Esnaf, fiyatların geçen yıla göre değişmediğini ifade ederken, alışveriş yapanların da bu durumdan memnun olduğu gözlendi.

Mağaza sorumlusu, bayram öncesi satışların iyi olduğunu ifade ederek, "Bayram öncesi tabii ki satışlarımız arttı ancak o kadar yüzümüzü güldürmüyor. Yetişkinler genelle kurban hazırlığı yapıyor. Daha çok da çocukları için bayram alışverişi yapıyor. Kadınlar en çok tunik ve etek satın almayı tercih ediyor. Fiyatlarımız 10 ile 100 lira arasında değişiyor" diye konuştu.