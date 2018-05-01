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01 Mayıs 2018 14:27

Mahalle muhtarından bonzai tepkisi

Edirne’nin Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi Muhtarı Fikret Kantar, toplumun kanayan yarası haline gelen bonzaiye karşı cezaların caydırıcı olması gerektiğini söyledi.

Mahalle muhtarından bonzai tepkisi

01 Mayıs 2018 14:27


Keşan’da son zamanlarda bonzai kullanımından hayatını kaybedenlerin olduğuna dikkat çeken Kantar, "Emniyet güçlerimiz bu konunun üzerine düşüyor ve ellerinden geleni yapıyor. Keşan İlçe Emniyet Müdürümüz bizzat gelip denetim yaptı. İçenleri ve satanları bulup savcılığa teslim ediyorlar ama sentetik uyuşturucu olduğu için ceza almıyorlar. Bu maddede sinek ilacı gibi şeyler kullanıyorlar. Sokakta sürekli kendini kaybedenler var. 112 acil sağlık ekipleri de bunlardan bıktı. Sokaklarda 1 lira isteyenler de vardı. Bu sentetik uyuşturucu madde bonzaiyi almak için parayı nereden buluyorlar bunu ben de anlamıyorum. Uyuşturucu madde konusunda yeni, caydırıcı yasalar çıkartılmalıdır. Bu uyuşturucuyu içenlerin ya da satanların kendilerinin yaptıklarını duyduk. Devlet yetkililer bu konularda gerekeni yapıp yeni yasalar çıkarmalıdır. Örneğin içene 10 yıl satana 20 yıl ceza denilse birkaç kişinin başı yansa azalır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.




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