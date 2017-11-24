Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 17:43

Mazot hırsızları polisten kaçamadı

Edirne’nin İpsala ilçesinde iş makinelerinden mazot hırsızlığı yaptığı tespit edilen ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mazot hırsızları polisten kaçamadı

24 Kasım 2017 17:43


Edinilen bilgiye göre, İpsala’da Sanayi Sitesi’nin altyapı çalışmalarında çalışan iş makinesinin etrafında mazot kalıntıları olduğunu fark eden şantiye sorumlusu depoyu kontrol edince mazotun boşaltıldığını gördü. Bunun üzerine İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayetçi olunca, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonucunda mazot hırsızlığında kullanılan araç, Esetçe beldesinde park halinde bulundu. Olay Yeri İnceleme ekibinin de yaptığı inceleme sonucu aracın, Tekirdağ’da ikamet eden H.B.’ye ait olduğu öğrenildi. İfadesi alınan H.B. ise aracı 3 yıl önce satmak için bir inşaat firmasına vekaletle verdiğini belirtti. Bunun üzerine yapılan araştırmada, aracın, Esetçe beldesinde ikamet eden Y.Y. (27) isimli şahısın kullandığı tespit edildi.


İpsala Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Y.Y., işlemlerinin ardından, mazot hırsızlığında kullandığı malzemeler ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Daha önce de aynı suçtan hapis cezası alarak 6 ay önce cezaevinden çıktığı ve halen denetimli serbestlik süresinde bulunduğu da öğrenilen Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Edirne Kapalı Cezaevine konuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
14
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    14°C
  • Pazar
    Sisli
    13°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç