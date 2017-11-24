Mazot hırsızları polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, İpsala’da Sanayi Sitesi’nin altyapı çalışmalarında çalışan iş makinesinin etrafında mazot kalıntıları olduğunu fark eden şantiye sorumlusu depoyu kontrol edince mazotun boşaltıldığını gördü. Bunun üzerine İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayetçi olunca, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonucunda mazot hırsızlığında kullanılan araç, Esetçe beldesinde park halinde bulundu. Olay Yeri İnceleme ekibinin de yaptığı inceleme sonucu aracın, Tekirdağ’da ikamet eden H.B.’ye ait olduğu öğrenildi. İfadesi alınan H.B. ise aracı 3 yıl önce satmak için bir inşaat firmasına vekaletle verdiğini belirtti. Bunun üzerine yapılan araştırmada, aracın, Esetçe beldesinde ikamet eden Y.Y. (27) isimli şahısın kullandığı tespit edildi.

İpsala Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Y.Y., işlemlerinin ardından, mazot hırsızlığında kullandığı malzemeler ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Daha önce de aynı suçtan hapis cezası alarak 6 ay önce cezaevinden çıktığı ve halen denetimli serbestlik süresinde bulunduğu da öğrenilen Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Edirne Kapalı Cezaevine konuldu.