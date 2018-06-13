Meriç Kaymakamı Erinç Demir, çeltik üreticileriyle bir araya geldi

Çeltik kadar fıstık üretimine de önem verdiklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

“Meriç artık Edirne’de değil, bölgede ve ülke genelinde çeltik ve fıstık üretiminde de markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. İlçemizde şu anda 87 bin dekarlık alanda çeltik yaklaşık 5 bin dekarlık alanda da fıstık üretimi yapılmakta. Bu üretim bölgeye önemli bir katma değer sağlıyor. Biz, özellikle fıstık ekiminin artacağına inanıyoruz. Çünkü Meriç iklim, su kaynakları ve deneyimli üreticileri ile bunu yapabilecek potansiyele sahip. Biz buradan şunu söyleyebiliriz, Meriç ilçemizde üretim yapmak isteyen çiftçilerimize elimizden gelen tüm bürokratik işlemlerde kolaylık sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz, yeter ki üretim yapsınlar bu üretimimizi zenginleştirelim.”

“Potansiyelimiz çok yüksek”

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin de ilçenin geniş ve verimli arazilere sahip olduğunu ifade etti. Sağlıklı ve kaliteli üretim yaptıklarını vurgulayan Ergin, “İlçemizde 87 bin dekar çeltik, 5 bin dekar fıstık 50 bin dekar ayçiçeği 60 bin dekar buğday ekilebilen alan var. Ülke ve ilçemizin potansiyeli var, çiftçimize gerekli destek verilirse Türk çiftçisi en iyisini en güzelini yapacaktır” diye konuştu.