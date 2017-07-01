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01 Temmuz 2017 11:45

Meriç Nehri yatağı tam gaz temizleniyor

Edirne’nin bir dönem kabusu olan ve yılda üst üste 4 kez yaşanan sel ve su taşkınları, artık tarihe karışıyor.

Meriç Nehri yatağı tam gaz temizleniyor

01 Temmuz 2017 11:45

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 2016 yılında başlattığı ‘Kanal Edirne ve Meriç Yatak Temizliği, Kıyı Tahkimatı’ projeleri tam gaz devam ediyor.


2014 ve 2015 yıllarında Meriç ve Tunca nehirlerinin su debilerinin taşması ile kent genelinde sel ve su taşkınları yaşanmış. 5 bin kişinin yaşadığı ve Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi sakinleri günlerce, evlerinde mahsur kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat talimatıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından devreye sokulan ‘Kanal Edirne ve Meriç Yatak Temizliği, Kıyı Tahkimatı’ projeleri ile yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Meriç Nehrindeki kıyı tahkimatı ve temizleme çalışmaları son sürat devam ederken, Kanal Edirne çalışmalarında yüzde 70’lik seviler tamamlandığı bildirildi.




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