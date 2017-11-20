Meriç Nehri’nin su debisi yükseldi

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, Meriç ve Tunca Nehri’nin birleştiği nokta olan Kirişhane ölçüm istasyonunda nehir debisi 180 metreküp/saniye olarak ölçüldü. DSİ yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Meriç Nehri’ndeki su debisi artışının mevsimsel olarak normal seyrinde olduğu belirtildi.

Soğuk hava ve kar uyarısı

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte kentin yağışlı sistemin etkisinde kalacağı, soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede 6-12 derece azalarak, mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği belirtildi. Öte yandan, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği bildirildi.