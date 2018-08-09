Meriç Tunca Köprülerinde onarım başlıyor

Eylül ayında başlayacak onarım boyunca her iki köprüde trafiğe kapatılacak.

Edirne Valiliğinin talebi ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla Tarihi Meriç ve Tunca köprülerinin eksilen, çatlayan ve hasar gören döşeme taşlarının onarımına başlanacak. Köprüler üzerindeki bozulmaların trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu, araçların hasarlı kesimlerden geçişlerinde fren yapmalarının oluşturduğu dinamik etkilerin zarar vermesi nedeniyle basit onarımı ve değiştirilmesine Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Eylül ayı itibari ele başlanacağı belirtildi.

Tarihi Meriç ve Tunca köprüleri yapılacak onarım boyunca trafiğe kapatılarak, trafik alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.