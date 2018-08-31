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31 Ağustos 2018 11:45

Meriç ve Tunca Köprülerinde onarım Eylül’de başlıyor

Edirne ile Karaağaç arasındaki bağlantıyı sağlayan tarihi Meriç ve Tunca Köprülerinin bozulan zemin taş döşemeleri onarılacak.

Meriç ve Tunca Köprülerinde onarım Eylül’de başlıyor

31 Ağustos 2018 11:45

Eylül ayında başlayacak onarım boyunca her iki köprünün de trafiğe kapatılacağı belirtildi.


Edirne Valiliğinin talebi ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla Tarihi Meriç ve Tunca Köprülerinin eksilen, çatlayan ve hasar gören döşeme taşlarının onarımına başlanacak.


Köprüler üzerindeki bozulmaların trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirtilerek, araçların hasarlı kesimlerden geçişlerinde fren yapmalarının oluşturduğu dinamik etkilerin zarar vermesi nedeniyle basit onarımı ve değiştirilmesine Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Eylül ayı itibari ele başlanacağı belirtildi.


Tarihi Meriç ve Tunca Köprüleri yapılacak onarım boyunca kapatılarak, trafik alternatif güzergahlara yönlendirilecek.




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