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27 Ağustos 2018 10:58

Meriç ve Tunca Nehirleri’nin su debileri dip seviyelere düştü

Edirne’de hemen hemen her yıl özellikle kış aylarında sel ve su taşkınlarıyla kenti ve tarım arazilerini tehdit eden Meriç ve Tunca Nehirleri’nde, su seviyesi dip seviyelere kadar düştü.

Meriç ve Tunca Nehirleri’nin su debileri dip seviyelere düştü

27 Ağustos 2018 10:58


Meriç ve Tunca Nehri’nin ortasında, su debilerinin azalması sonucu kum adacıkları oluştu. Özellikle kış aylarında taşkınlarla gündeme gelen Meriç ve Tunca Nehri, bu kez su seviyesinin azalmasıyla dikkati çekiyor. Hem mevsimsel kuraklık hem de çeltik başta olmak üzere tarım arazilerinin sulamalarında kullanılan her iki nehirde de su debileri neredeyse dip seviyelere kadar geriledi.



Nehir debileri dip seviyelere düştü


DSİ Ölçüm İstasyonları resmi verilerine göre, Tunca Nehri su debisi Değirmenyeni İstasyonu’nda 10 metreküp/saniye, Meriç Nehri su debisi ise Kirişhane İstasyonu’nda 96 metreküp/saniye olarak ölçülüyor. Geçtiğimiz Mart ayında Meriç Nehri su debisi bin 500 metreküp/saniye, Tunca Nehri de 300 metreküp/saniye seviyelerine yükselerek, kentte taşkın krizi yaşatmıştı.




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