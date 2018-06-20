Meriç’te 2 bin dönüm arazi doludan zarar gördü

Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu ve Hasırcıarnavut köylerinde bayramda etkili olan dolu nedeniyle 2 bin dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi.

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin yaptığı açıklamada, "Doludan etkilenen köylerde tarım arazilerini geziyoruz, kavun, karpuz ve mısır ekili alanlarda üreticilerimizin ciddi oranda zarar tespitini yaptık. Dolu yağışı ile ilgili hasarları ilgili kurum ve kuruluşlara ileteceğiz. Üreticilerimizin bankalara borçları var bu borçların şu anki durumda ödenmesi mümkün değildir" ifadesini kullandı.

Karayusuflu köyünde çiftçilik yapan Şenol Paşaoğlu, bayramda yağan yağmur ve dolunun üreticileri sıkıntıya soktuğunu belirtti. Karpuz, kavun ekili tarlalarda büyük zarar olduğunu belirten Paşaoğlu, "Binbir emek ile büyüttüğümüz ürünlerimiz dolu yüzünden zarar gördü. Beklentimiz çok yüksekti ama dolu yağışından dolayı yeniden ekme şansımız kalmadı. Mağdur çiftçilerimizin zararının giderilmesi için destek bekliyoruz" dedi.