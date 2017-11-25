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25 Kasım 2017 16:42

Merve Öğretmen, son yolculuğuna göz yaşlarıyla uğurlandı

Samsun’da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve Öğretmenler Günü’nde yaşam mücadelesine yenik düşen öğretmen Merve Mercan Çelik, memleketi Edirne’nin Keşan ilçesinde göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Merve Öğretmen, son yolculuğuna göz yaşlarıyla uğurlandı

25 Kasım 2017 16:42


Samsun’un Atakum ilçesinde 19 Kasım Pazar günü Cağaloğlu Caddesi’nde bulunan marketten alışveriş yaptıktan sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, sollama yapan bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan İngilizce öğretmeni Merve Mercan Çelik (27), 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Merve Mercan Çelik’in cenazesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlik yaptığı okulda yapılan törenin ardından bugün memleketi Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesine getirildi. Evli ve 1 çocuk annesi Çelik’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının göz yaşları arasında Beyendik Beldesi’nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.


Cenazeye Keşan Kaymakamı Nuri Özder ile kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti temsilcileri ile ailenin yakınları katıldı.




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