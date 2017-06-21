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21 Haziran 2017 11:53

Mezarlıklarda bayram temizliği

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların ziyaretlerini rahat ve daha huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için kent merkezinde bulunan tüm mezarlıklarda bakım çalışmalarına başladı.

Mezarlıklarda bayram temizliği

21 Haziran 2017 11:53

Ayrıca mezarlıklara ziyarete gidecek olan vatandaşların yakınlarının mezarlarına çiçek ekimi yapmaları için ücretsiz çiçek dağıtımı gerçekleştirecek.


Edirne Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle şehir merkezinde bulunan mezarlıklarda bakım ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlıklarda bulunan ağaç ve bitki gruplarında fizyolojik açıdan sağlıklı ve düzgün büyümenin gerçekleşebilmesi için kurumuş dallar ile yabani otların temizliğini gerçekleştirdi.


Mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha iyi bir ortamda gerçekleştirileceğini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Mezarlıklarımızda bulunan çürümüş dalları, aynı zamanda da mezarlık içerisinde ve çevresindeki yabani otların ziyaret sırasında vatandaşlarımıza rahatsızlık vermemesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Kurumuş ve rüzgarda kırılmış dallar, yabani otlar, toplanıyor ve alanlarda rahat gezinme yerleri açılıyor" dedi.



Mezarlık ziyaretlerine ücretsiz çiçek


Öte yandan Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıklara ziyarete gidecek olan vatandaşların yakınlarının mezarlarına çiçek ekimi yapmaları için ücretsiz çiçek dağıtımı gerçekleştirilecek. Buçuktepe, Yenişehir, Acıçeşme, Yıldırım, Yenişehir, Yeniimaret Bademlik ve Karaağaç Mezarlıkları’nda toplamda 25 bin adet çiçek dağıtımının gerçekleştirileceğini ifade eden Gürkan, vatandaşların Arife Günü ve Ramazan Bayramı’nda mezarlık görevlerinden ücretsiz olarak çiçek talebinde bulunabileceğini söyledi.




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