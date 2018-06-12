Edirne’ye gelmedi, Demirtaş’ı ziyaret etmeye geldi. Politikaları bellidir kendilerinin. Hiçbir fikir birliğimiz yok CHP’yle" dedi.

Ferhatoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İl yönetimi olarak 1 Mayıs tarihinden beri sahada çalışıyoruz. Herkesin elini sıkmaya çalışıyoruz. Herkesin derdini dinlemeye çalışıyoruz. MHP açısından sahada her şey iyi gidiyor, memnunuz, teveccüh görüyoruz. MHP’nin gerekliliğini herkese anlatmaya çalışıyoruz. Ülkemizin beka sorunu var çünkü. Vatandaşlarımız bizi dinledikleri zaman memnun kalıyorlar. Bize teşekkür ediyorlar. Seçim dönemi MHP için hayırlı olacaktır. Biz şu anda ilçeler ve köylerde çalışmalarımız yürütüyoruz. Son bir hafta ise merkezdeki bazı mahallelerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Cumhur İttifakı ilk turda kazanır"

Cumhur İttifakı’nın ilk turda kazanacağını belirten Ferhatoğlu, "Bizde görüyoruz. Anketler de öyle diyor. Bizim Edirne’de kaygımız yok. Önceki seçime göre daha çok oy alacağız. MHP mecliste hak ettiği sayıya ulaşacaktır. MHP’nin milletvekili sayısı ülkemiz için çok önemli. Ne kadar fazla milletvekili çıkartırsa ülkemizin lehinedir. Çalışıyoruz. Bazı anket sonuçlarında MHP’nin sürpriz yapacağı çıkıyor. MHP’nin oyunun arttığı söyleniyor. Biz Cumhur İttifakı oluşturuyoruz. Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a oy istiyoruz. Milletvekili seçiminde MHP’ye oy istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İttifak devam eder"

Seçimden sonra ittifakın devam edeceğini ifade eden Ferhatoğlu, "Devam etmeyecek diye bir şey yok. Genel merkezin devam etmemesi gibi bir açıklaması olmadı. Seçim sonuçları çok önemli" diye konuştu.

Bayramın ikinci günü İstanbul’da MHP Genel Başkanı ile buluşacaklarını söyleyen Ferhatoğlu, son olarak herkesin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Ferhatoğlu, gazetecilere açıklamasının ardından milletvekili adayları ve il ve ilçe yönetimiyle hatıra fotoğrafı çekildi.