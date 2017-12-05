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05 Aralık 2017 11:34

Migrende sağlıklı beslenmeye dikkat

Uzmanlar, beslenmenin migren üzerinde etkisi olduğunu belirterek, bazı besin maddelerinin migren ataklarını arttırabileceğini söyledi.

Migrende sağlıklı beslenmeye dikkat

05 Aralık 2017 11:34


Edirne’nin Keşan ilçesinde görev yapan Diyetisyen Emre Can Karakaşlı, bazı besinlerdeki katkı maddeleri ve diyetteki diğer bileşenlerin, migrene yol açabileceğini, fakat bireyden bireye etkisinin değişiklik gösterebileceğini ifade etti. Karakaşlı, "Günlük beslenme düzenimizde fark etmeden tükettiğimiz bazı besinlerin atakları arttırabilir. Açlık, alkol, çikolata ve peynir en sık bilinen tetikleyicilerdir. Genel olarak migren tetikleyicileri düşünüldüğünde yapılan çalışmalarda en az bir beslenme kaynaklı tetikleyici öne sürülmekte, diyet açısından en sık bildirilen tetikleyicinin açlık olduğu bilinmektedir. Çikolata ve alkol de ikinci sırada gelmektedir. Özellikle sert ve çedar peynir çeşitlerinde, feniletilamin çikolatada, oktopamin turunçgillerde ve histamin kırmızı şarap ve birada bulunmaktadır. Kafein bağımlılığı, aşırı kahve tüketimi de şiddetli, zonklayıcı baş ağrısı ve migren ile ilişkilendirilmektedir. Açlık ve öğün atlamada migren hastalarında ağrının nüksetmesinde bir neden olarak düşünülmektedir. Alkol tüketiminin bazı baş ağrısı yaşayan hastalarda tolere edilemediği ve önemli bir tetikleyici olduğu, bu sebeple hastaların alkolden uzak durmaları önerilmiştir" dedi.




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