Mimar adaylarına sertifikaları verildi

Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörlüğü ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Bir Osmanlı Kenti Edirne’ temalı ‘Kültür Mirası’ adlı atölye sergisi ve kapanış töreni gerçekleştirildi. Tören kapsamında atölyeye katılan 13 üniversiteden 40 öğrenciye Vali Günay Özdemir ve TÜ Rektörü Erhan Tabakoğlu tarafından sertifika verildi.

Edirne’de 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Bir Osmanlı Kenti Edirne’ temalı ‘Kültür Mirası’ atölyesinin kapanış töreni TÜ Mimarlık Fakültesi’nde yapıldı. Törene Vali Günay Özdemir, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Atölye çalışmasına katılan öğrencilere sertifikalarının da verildiği törende ilk olarak TÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sennur Akansel katılımcıları selamladı. TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Edirne’nin Osmanlı kentinin en güzel eserlerini barındıran bir il olduğunu hatırlatarak atölye fikrinin Vali Günay Özdemir’den çıktığını söyledi.

Atölye çalışmasıyla amaçlarının Osmanlı döneminde mimarinin nasıl geliştiğini geleceğin mimarlarına göstermek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tabakoğlu, “Amacımız ilk eserlerle son eserlerde uygulamalı olarak nasıl gelişim sağlanmış, hangi meseleler nasıl çözülmüş, en büyük haliyle o sanat nasıl devleşmişi değerli hocalarımızın katkılarıyla geleceğin mimarlarına öğretmek istedik. Tahminimizin üzerinde bir katılım oldu. Kapasitemizin maksimumunu kullanacak şekilde 40’a yakın öğrenci tespit ettik. Önceki teorik sonra da pratik eğitim oldu. Yerinde bizzat mekanı görerek, dokunarak gerçekleşti. Ben de bu işte emeği geçen başta sayın Valimiz Günay Özdemir olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Günay Özdemir ise Edirne’deki camilere bakıldığında Osmanlı medeniyetinin başladığı, geliştiği ve zirvesini barındıran tek şehir olduğuna dikkat çekerek, “Baktığınızda Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, Beyazıt Camii, Selimiye Camii bu sıralamayı takip ettiğinizde şunu görüyoruz. Osmanlı medeniyetinin başladığı, geliştiği ve zirvesinin olduğu tek şehir. Dünya’da bu şekilde başka bir şehir yok. İstanbul’da bu gelişmeyi göremezsiniz. Eski Cami’ye baktığınız mimari açıdan daha çok Anadolu’yu görüyorsunuz ama Selimiye Batı’yı, farklı medeniyetleri de görebileceğiniz bir yapıdır. Yani Osmanlı’da medeniyet olarak bütün inanç ve düşüncelerin ortak yaşama biçiminin oluştuğunu bütün mimari eselerinde görüyorsunuz” diye konuştu.

Mimarlık öğrencilerinin mutlaka Edirne’yi görüp, tanıması gerektiğinin altını çizen Vali Özdemir, “Mimarlık öğrencileri olarak Edirne’yi görmeden mimarlık fakültesinden mezun olursanız ben eksik olduğunuzu, önemli bir ayağınızın eksik olacağınızı düşünüyorum. O nedenle mimarlık öğrencilerimizin bu değerlerimizi bilmesini ve bundan sonra da yeni değerlerle birleştirerek, yeni medeniyetler, anlayışlar oluşturmanız sizlerin bakış açısıyla mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Günay Özdemir ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu atölye çalışmasına katılan öğrencilere sertifikalarını verdi. Özdemir ve Tabakoğlu daha sonra atölye çalışmalarının olduğu sergiyi gezdi.