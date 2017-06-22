Mimar adaylarından, ‘Engelsizlik’ temalı atölye çalışması

Selimiye Cami, Eski ve Üç Şerefeli Cami arasında kalan ve altın üçgen olarak adlandırılan bölgede gerçekleştirilen "Engelsizlik" temalı atölye çalışmasının sonuç toplantısı ise Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği binasında gerçekleştirildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, engelliler konusunda Edirne’de ciddi bir mesafe alındığını belirterek, “Bu kazancımızın en önemlisi paradigma değişikliği. Bu aslında kaldırımı, yolları yapmaktan daha da önemli. Edirne’de yediden yetmişe, engelli engelsiz genel anlamda bir felsefe değişikliği oldu” dedi.

“Yediden yetmişe felsefe değişikliği oldu”

Ailesinde engelli bir birey olan bir vatandaş olarak engelliliğin nasıl zorluklar içerdiği çok iyi bildiğini belirten Gürkan, “Arzu ediyoruz ki, tüm kentler tüm yerleşimler engelsiz olsun. Sadece engelli olan bireyler için değil, engeli bulunmayan bireyler için de geçerli. Edirne’de bir mesafe aldık. Aldığımız mesafe belki almamız gerekenin binde biri. Bir tarafıyla baktığımızda alınan mesafe çok da önemli değil. Ama dünya ölçeğinde baktığımızda ciddi bir alan kazandığımızı söyleyebilirim. Bu kazancımızın en önemlisi paradigma değişikliği. Bu aslında kaldırım ve yol yapmaktan daha da önemli. Edirne’de yediden yetmişe; engelli engelsiz genel anlamda bir felsefe değişikliği oldu. En büyük kazanç budur” diye konuştu.

“Edirne o zaman Edirne olacak”

3 Aralık’ta Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hizmete kazandırdıklarını belirten Gürkan, “Edirne bir gün engelli engelsiz tüm yurttaşların engelli engelsiz her etkinliğe katılabileceği bir şehir olacak. Edirne o zaman Edirne olacak” dedi.

“Araç trafiğine kapatarak, sadeleşme ile orijinalliğe geri dönmek istiyoruz”

Altın Üçgenin önemine değinen Gürkan, Osmanlı Dönemi’nden beri kullanılan bu alanı tekrar canlandırmak istediklerini söyledi. Bu konudaki fikirleri tartışmaya açtıklarını belirten Gürkan, Selimiye Meydan Projesiyle birlikte bu alanı araç trafiğine kapatarak, sadeleşme ile orijinalliğe geri dönmek istediklerini söyledi.

“Engelli tanımlamasını doğru bulmuyorum”

Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Başkanı M. Emin Parlakçı, “Toplumda engelli diye tanımlanmasını doğru bulmuyorum. Ama fiziksel mekanlarda engeller var. Bu engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Atölye çalışmasına Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Trakya Üniversitesi’nde toplam 11 öğrenci katıldı” ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler daha sonra atölye çalışması sırasında elde ettikleri sonuçları katılımcılarla paylaştı. Toplantı katılım belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.

Toplantıya Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Başkanı M. Emin Parlakçı ile T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Peyzaj Bölümü Öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.