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10 Temmuz 2018 18:22

Minik Arda’nın adı annesinin bileğinde kaldı

EDİRNE (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında vefat eden 9 yaşındaki minik Oğuz Arda ve babası Hakan Sel, gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı.

Minik Arda’nın adı annesinin bileğinde kaldı

10 Temmuz 2018 18:22

Acılı anne Mısra Öz, oğlunun tabutundan oğlu ’Oğuz Arda’nın isminin yazılı olduğu ellerini bir an olsun ayıramadı.


24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında, babasıyla trende bulunan minik Arda ve babası Hakan Sel’in cenazelerine gece geç saatlerde ulaşılmıştı. Arda’nın babası ile birlikte Uzunköprü’de yaşayan dedesi Necmettin Sel’i ziyaretten döndüğü belirtilmişi.



En büyük hayali Barselona’da oynamaktı


Futbolu çok seven Galatasaray’a gönül veren Arda’nın, babası Hakan Sel ile birlikte sık sık maç izlemeye gittikleri öğrenildi. Minik Arda’nın, ailesine ve arkadaşlarına ‘bir gün Galatasaray’da ve sonra da Barselona’da futbolcu olacağım’ dediği belirtildi.



‘Hayali’ olan forma ve vazgeçemedi oyuncak ayısı ile uğurlandı


Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Muradiye Camii’nde, minik Oğuz Arda ve babası Hakan Sel için cenaze töreni düzenlendi. Baba-oğul yan yana musalla taşına konuldu. Minik Arda’nın tabutu üzerinde hayali olan Barselona forması, vazgeçemediği oyuncak ayısı ve memleketi olan ‘Uzunköprü’ forması ile son yolculuğuna uğurlandı. Baba Hakan Sel’inde oğlu ile birlikte gönül verdiği Galatasaray takımının renklerinin yer aldığı bayrak asıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba-oğul Uzunköprü Yeni Şehir Mezarlığı’na defnedildi.




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