Minik kalplerden huzurevi ziyareti

Dünya Çocuk Günü ile Dünya Yaşlılar Günü'nün aynı tarihe rastlaması dolayısıyla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Kreşi öğrencileriyle birlikte Edirne Huzurevine ziyaret gerçekleştirildi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Kreşinde başlayan etkinlikte İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan kreş öğrencileriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve balon dağıttı. Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen ve bir süre sohbet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, sağlıklı ve uzun bir hayat temennisinde bulundu.

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, "İki özel günün aynı tarihe denk gelmesi dolayısıyla çocuklarımızda sevgi saygı temalarına değinerek geleneklerimizi, değerlerimizi tanımalarına, sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine, katkıda bulunmak, yaşlılarımızın ise torun özlemini gidermek istedik. Küçüklerimiz hayatlarına böyle bir değer nakşetmiş olurken büyüklerimiz de memnuniyetlerini dile getirerek mutlu oldular" dedi.