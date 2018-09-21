Minik yaramazı itfaiye kurtardı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir araca sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı.

Keşan'da itfaiyeye ihbarda bulunan bir esnaf, iş yerinin önünde duran park halindeki aracının arka lastiğine yavru bir kedi girdiğini belirterek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi itfaiye ekibi, kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için hummalı bir çalışmaya başladı. Kurtarma çalışmaları esnasında sıkıştığı yerden kaçan yavru kedi bu kez başka bir aracın motor kısmına girdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yavru kedi kurtarıldı.