Minikler hakları için sahnedeydi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda, kentte hizmet veren özel kreş ve gündüz bakım evi öğrencileri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle bir dizi performans sergiledi.

Yaşama ve gelişme hakkı, bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı, sağlık hizmetlerine erişim hakkı, eğitime erişim hakkı gibi maddelerin kabul gördüğü 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, Edirne’de de minik öğrenciler, bu özel gün için hünerlerini sergiledi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, program öncesi yaptığı konuşmasında, bir toplumun en değerli varlıklarının çocuk olduğunu belirterek, “Çoğu zaman çocuklarımız için çalışır, geleceğimizi çocuklarımıza göre planlarız. Bugünü mutlu ve huzurlu kılmak, geleceğe güvenle bakmak, milli ve manevi değerlere sahip, bilimin ışığında yetiştirilen çocuklarımızla mümkündür. İlimizde faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakım merkezi sahip, yönetici ve çalışanlarına bul alandaki yatırımlarından ve çalışmalarından dolayı öncelikle teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Özbaş, çocuklara yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırımlar olduğuna değinerek, “Sadece ülkemiz çocuklarının değil, tüm Dünya çocuklarının ihmal ve istismardan korunması, kötü muamele ile karşılaşmaması ve çocuk haklarının korunması amacıyla 20 Kasım 1989 yılında BM Genel Kurulunda 193 ülke tarafından, ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi’ kabul edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti de 1990 yılında bu sözleşmeyi imzalayarak, uluslar arası alanda bağlayıcılık kazanmıştır” ifadelerini kullandı.