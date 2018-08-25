Diğer
Kategoriler
25 Ağustos 2018 21:24

MİT ve polisten Edirne’de nefes kesen operasyon

Terör örgütü PKK’nın Fransa’nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden Yılmaz A.

MİT ve polisten Edirne’de nefes kesen operasyon

25 Ağustos 2018 21:24

, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan terör örgütü PKK’nın sözde eş başkanlarından Yılmaz A. tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu.


MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, terör örgütü PKK’nın Fransa’nın Marsilya kentinde bulunan Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden Yılmaz A., Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak üzereyken gözaltına aldı.



Demirtaş’ın yanına konuldu


Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen PKK’nın sözde Avrupalı eş başkanlarından Yılmaz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu. Öte yandan aynı cezaevinde HDP eş başkanlarından Selahattin Demirtaş da tutuklu olarak bulunuyor.



Kardeşi de ’kırmızı’ listede aranıyor


Tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne konulan Yılmaz A.’nın kardeşinin de İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde ’kırmızı’ kategorideki ’Sertav’ kod adlı hain terör örgütü üyesi PKK’lı Ramazan A. olduğu belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç