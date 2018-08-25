, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan terör örgütü PKK’nın sözde eş başkanlarından Yılmaz A. tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu.
MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, terör örgütü PKK’nın Fransa’nın Marsilya kentinde bulunan Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden Yılmaz A., Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak üzereyken gözaltına aldı.
Demirtaş’ın yanına konuldu
Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen PKK’nın sözde Avrupalı eş başkanlarından Yılmaz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu. Öte yandan aynı cezaevinde HDP eş başkanlarından Selahattin Demirtaş da tutuklu olarak bulunuyor.
Kardeşi de ’kırmızı’ listede aranıyor
Tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne konulan Yılmaz A.’nın kardeşinin de İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde ’kırmızı’ kategorideki ’Sertav’ kod adlı hain terör örgütü üyesi PKK’lı Ramazan A. olduğu belirtildi.