Müezzinoğlu, milletvekilliği defterini kapadı

Mehmet Müezzinoğlu, siyasette milletvekilliği sürecini tamamladığını açıkladı.

Müezzinoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “1992 yılında ülkeme, milletime ve medeniyet değerlerime hizmet etme anlayışıyla çıktığım aktif siyaset yolculuğumun milletvekilliği süreci bu seçimlerde son buluyor. Siyaset hayatımda dava liderim rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan, siyasi liderim Sayın Recep Tayyip Erdoğan, duam da; ‘Yarabbi Ülkem, Milletim ve Medeniyet Değerlerini adına üstlendiğini sorumlulukların hakkını da hesabını da verebilmeyi bana nasip et’ oldu. Rabbime şükürler olsun ki bu yolculukta bana medeniyetimize başkentlik yapmış İstanbul, Edirne ve Bursa gibi üç kadim şehrimizde milletvekilliği yapmanın yanında çok farklı görev ve sorumluluklar nasip etti. Ben de bütün bu görev ve sorumlulukların hakkını ve hesabını verebilme samimiyeti ve gayretiyle çalıştım. Bu süreçte her daim yanımda olan başta eşim, ailem, sevdiklerim, birlikte çalıştığım arkadaşlarım, desteklerini ve teveccühlerini esirgemeyen tüm vatandaşlarım ve bana güvenerek sorumluluklar yükleyen Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Başta İstanbullu, Edirneli ve Bursalı kardeşlerim olmak üzere tüm milletimden ve sevdiklerimden bana haklarını helal etmelerini talep ediyorum. Gelecek yeni dönemin ülkemizin gelişmesine, milletimizin huzur ve refahına, medeniyet değerlerimizin ihyasına vesile olması dualarımla” ifadelerine yer verdi.