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28 Haziran 2017 18:22

Murat Can, engellilerin bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak için çalışıyor

Edirne’nin Keşan İlçesi’nde, Google’den burs alan ilk engelli Türk olan ve yakaladığı başarılarla adından sıkça söz ettiren Murat Can, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ı ziyaret etti.

Murat Can, engellilerin bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak için çalışıyor

28 Haziran 2017 18:22


Önce Keşan ve Edirne sonra da Türkiye ve dünya çapındaki eğitim başarılarıyla adından sıklıkça söz ettiren Cerabral Palsy (beyin felci) hastası olan ve Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü 1.’likle bitiren Keşanlı Murat Can Çiçek, “Hikayemin asıl kahramanı” olarak nitelediği annesi Nilgün Çiçek ile birlikte Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette Keşan Belediye başkan yardımcıları Salim Şevik, Cengizhan Aktan, Meclis Üyesi Bayram Şeker ve Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi Müdürü Tezcan Kuşkonmaz da yer aldı.


Google’den burs alan ilk engelli Türk olan Murat Can’ın, Eylül’de Amerika’ya doktora eğitimi için gideceğini bildiren Başkan Özcan, “Keşan’ın dünya çapında başarıları olan çok zeki bir evladı var. Kendisi ABD’de doktorasını yapacak. Kısa zaman sonra da İngiltere’de Google’ın misafiri olacak. Kardeşimizi İngiltere ve ABD’ye gitmeden önce misafir etmek istedik. Keşan Belediyesi olarak Murat Can’ın her zaman destekçisi olacağız. Murat Can’la gurur duyuyoruz, annesi ile de ayrı gurur duyuyoruz. Murat Can’ın Allah vergisi bir zekası var. Zekası annesinin gayreti ve özverisiyle ortaya çıktı. Bu gayretler olmasa üstün zeka kayıp olacaktı. Allah Murat Can’ın yolunu açık etsin. Umarım ABD’de, fırsatlar ülkesinde bilgisine bilgi katar, dünya bilimine ve insanlığa faydalı şeyler yapar. Murat Can enternasyonal bir insan oldu. İnsanlığa çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Başarıları daim olsun” dedi.


Murat Can ve Annesi Nilgün Çiçek de Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan’a ve Keşan Belediyesi’ne destekleri nedeniyle teşekkür etti.


Murat Can, ziyarette gelecek hedefinin “Hikayemin asıl kahramanı” olarak nitelediği annesi adına eğitim kurumu veya üniversite kurmak olduğunu da açıkladı.


Murat Can, engellilerin bilgisayar kullanımını kolaylaştıracak ve gözle kontrol edilebilen bir yazılım üzerinde çalışıyor.




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