Müziği bol, tadı eşsiz festival başladı

Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali törenle başladı. Yurtiçi ve yurtdışından gelen bando takımlarının yer aldığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne Belediyesi’nin organizasyonuyla 11-12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 8. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, belediye önünde toplanan kortejin Atatürk Anıtı’na kadar yürümesiyle resmen başladı. Korteje, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ciğerci esnafı, yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirler, siyasi parti temsilcileri ve bürokratlar katıldı.

Atatürk Anıtı’nda İstiklal Marşı festivalle katılan 13 ayrı bando takımından oluşturulan 100 kişilik ekip tarafından çalındı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından törenler Saraçlar Caddesi’nde devam etti.

“Welcome to Edirne”

Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 8. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali’ne katılan herkese teşekkür eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Edirne insanlığın ve tarihin en kadim şehirlerinden birisi. Burada uzlaşma var eğlence var her şey var. Bir de tava ciğerimiz var dünyada tek. Artık tava ciğerini uluslararası boyuta taşıyalım dedik. Mademki ciğerin başkenti Edirne o zaman dünyadaki en büyük tavayı yapalım dedik yaptık. 7 metre çapında yarın hep beraber hem o tavanın yanışına şahit olacağız hem de Edirne’nin Guinness de gururlanacağı bir eseri olacak. Elbette bu tavayı bir sergi alanı haline getireceğiz. Fatih heykeli içinde olmaz dediler şimdi her hafta sonu 50 bin ziyaretçi foto çektiriyor. Şimdi bu tavayı da koyarak her hafta sonu en az 40 bin kişi fotoğraf çektirecek tavanın yanında ve Edirne’yi dünyada bir kez daha gururla tanıtmaya devam edeceğiz. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen bandolarınız müzik yapacaklar. Bir kez daha tüm ülkelerden gelen ekiplere teşekkür ediyorum. Welcome to Edirne. Yarın herkesi en büyük tavada ciğer pişirmeye davet ediyorum” dedi.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler de Edirne’yi bir butik otele benzeterek, hem Trakya’nın hem de Balkanların festival kenti olma yolunda hızla yol kat ettiğini belirtti.

Rekor denemesi ve tava ciğer yarın

Festivalin ikinci günü olan 12 Mayıs Cumartesi günü etkinlikler Karaağaç Yolu üzerindeki alanda gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında, Guinness Rekorlar Kitabı için hazırlanan dünyanın en büyük tavasında pişirilen ciğer, halka ikram edilecek. Festivalde hem Edirneliler hem de kente gelen ziyaretçiler, bir kez daha müziğin evrenselliği ile buluşurken, Edirne’nin dünyaca ünlü lezzeti olan tava ciğerin tadına doyması bekleniyor.

7 ülkenin bando ekipleri bir arada

Ardından festivale katılan bando takımlarının şeflerine ve emeği geçenlere plaket takdim edildi. Öte yandan, 8.Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali’ne; Moldova Zaim Bandosu, Romanya Piteşti ile Romanya Rodna Bandosu, Bulgaristan; Dobriç, Razgad ve Sofya Bandoları, Ukrayna Smuy Bandosu, Polonya Rybnik Bandosu, Macaristan Hajduszoboszlq Bandosu ve İstanbul, Bursa ve Seferihisar Bando Ekipleri katıldığı açıklandı.