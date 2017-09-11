Nöbetçi eczane ziyaretleri devam ediyor

Yapılan ziyaretlerde, ortam ve buzdolabı ısı nem kayıtları, ölçüm cihazlarının kalibrasyon kayıtları, uyuşturucu ve psikotrop ilaçların kayıtları, eczanelerin fiziki yapısının yanı sıra hijyenik olup olmadıkları konularında değerlendirmelerde bulunuluyor ve İl Sağlık Müdürü nöbetteki eczacıların, eczane çalışanlarının ve hastaların sorunlarını yerinde dinliyor.

Yapılmakta olan nöbetçi eczane ziyaretlerine ilişkin bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, “Sağlık sektörünün önemli bir unsuru olan, ilacın vatandaşlarımıza güvenli olarak ulaştırılmasını sağlayan ve sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan eczacılarımızı gece nöbet esnasında ziyaret etmeye devam ediyoruz. Hem değerlendirme yapıyoruz hem de eczacılarımızın sorunlarını yerinde dinleyerek hasbihal ediyoruz. Amacımız, eczanelerimizin hastalarımıza daha kaliteli ve güvenli ilaç temin etmelerini sağlamak. Mahallelerimizin sağlık danışmanları değerli eczacılarımıza, ilaçların güvenli şekilde hastalarımıza ulaştırılmasında gösterdikleri özen nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.