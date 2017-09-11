Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 11:59

Nöbetçi eczane ziyaretleri devam ediyor

Edirne’de, faaliyette olan ve mesai saatlerinin dolmasının ardından 24 saat kesintisiz nöbet faaliyeti gösteren eczanelerde Edirne İl Sağlık Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Birimi ile birlikte İl Sağlık Müdürü tarafından gece nöbet esnasında gerçekleştirilen rutin eczane ziyaretleri devam ediyor.

Nöbetçi eczane ziyaretleri devam ediyor

11 Eylül 2017 11:59


Yapılan ziyaretlerde, ortam ve buzdolabı ısı nem kayıtları, ölçüm cihazlarının kalibrasyon kayıtları, uyuşturucu ve psikotrop ilaçların kayıtları, eczanelerin fiziki yapısının yanı sıra hijyenik olup olmadıkları konularında değerlendirmelerde bulunuluyor ve İl Sağlık Müdürü nöbetteki eczacıların, eczane çalışanlarının ve hastaların sorunlarını yerinde dinliyor.


Yapılmakta olan nöbetçi eczane ziyaretlerine ilişkin bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, “Sağlık sektörünün önemli bir unsuru olan, ilacın vatandaşlarımıza güvenli olarak ulaştırılmasını sağlayan ve sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan eczacılarımızı gece nöbet esnasında ziyaret etmeye devam ediyoruz. Hem değerlendirme yapıyoruz hem de eczacılarımızın sorunlarını yerinde dinleyerek hasbihal ediyoruz. Amacımız, eczanelerimizin hastalarımıza daha kaliteli ve güvenli ilaç temin etmelerini sağlamak. Mahallelerimizin sağlık danışmanları değerli eczacılarımıza, ilaçların güvenli şekilde hastalarımıza ulaştırılmasında gösterdikleri özen nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç