Nohut fiyatı bir değil bin kere baktırıyor

Dar gelirlinin sofrasından eksik etmediği nohutun kilogram fiyatı geçen yıla göre 5 lira zamlandı. Geçen yıl kilogram fiyatı 9 liradan satılan nohut, bu yıl Edirne’de 14 liraya kadar yükseldi. Lokantalarda ise nohutun porsiyonu 4 ile 5 liradan sevenlerine sunuluyor.

Nohutun kilogram fiyatını görenler bir değil bin kere düşünüyor. Bakliyatçılar, nohutun fiyatının artmasını mevsimlik verim ve üreticinin nohut tarımından uzaklaşmasına bağlıyor.

Edirneli bakliyatçı Sadi Zengin, toptancıların fiyatları artırdığını belirterek, “Bu yıl nohut fiyatları artış gördü. Mahsulün ekiminin az olması ve iklim şartlarına bağlı olarak verim düştü. Geçen yıla bakarak fiyat 5 TL arttı. Fazla bir talep görmüyor bu fiyatlarla. Böyle soğuk havalarda talep görmesi gerekirken fiyatlar yüksek olduğu içi talep görmüyor” dedi.