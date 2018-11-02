O köpek artık 200 koyunun bekçisi

Edirne'nin Yıldırım Mahallesi'nde Ağustos ayında çamura saplanmış olarak bulunan ve Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na getirildiğinde ayaklarında yaralar olan sokak köpeği, artık 200 koyuna bekçilik yapacak.

20 Ağustos'ta gelen bir ihbarı değerlendiren Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na bağlı ekipler, alabaş cinsi sokak köpeğini çamura saplanmış olarak buldu. Oldukça yıpranmış olan; bacaklarında da yaralar bulunan sokak köpeği tedavi altında alındı. Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda görevli veterinerlerin uzun uğraşları sonunda eski sağlığına kavuşan sokak köpeği artık yeni evinde yaşayacak.

Edirne Sokak Hayvanları Barınağı'na gelen Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde yaşayan Hüseyin Çağlar, alabaş cinsi sokak köpeğini çok sevdiğini belirterek hayvanı sahiplenmek istediğini söyledi. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Çağlar, 200 koyunu olduğunu ve bunlara bekçilik yapacak bir köpek aradığını ifade etti.

Köpek sahiplenmek için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na geldiğini belirten Hüseyin Çağlar, "Burada alabaş cinsi sokak köpeğini gördüm. Buraya geldiğinde çok kötü haldeymiş. Veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi edilen sokak köpeği şu anda çok sağlıklı. Adını Akbaş koydum. Akbaş artık benimle birlikte yaşayacak. 200 koyunuma bekçilik yapacak. Benim de gözüm arkada kalmamış olacak. Birlikte çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Köpeği, geçtiğimiz Ağustos ayında Yıldırım Mahallesi'nde çamura saplanmış halde bulduklarını belirten Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da, "Can dostumuz buraya geldiğinde çok kötü bir haldeydi. Veteriner hekimlerimiz tarafından tüm tedavileri tamamlandı. Şimdi çok sağlıklı. Bundan sonra 200 koyuna bekçilik yapacak. Duyarlılığından dolayı Hüseyin Çağlar'a teşekkürlerimi sunuyorum. Köpek sahiplenmek isteyen herkesi de barınağa davet ediyorum. Siz de minik dostlarımızla, büyük dostluklar kurabilirsiniz" dedi.