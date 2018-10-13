Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri sıralamasında Edirne 2. sırada

sırada yer aldı.

Üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yaparak bunları kamuoyu ile paylaşan ÜniAR, çeşitli araştırmalarının yer aldığı 2018 yılı raporunu yayınladı. Raporda yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadıkları kentlerle ilgili memnuniyet araştırmasında Edirne, “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri“ kategorisinde ikinci oldu. 74 ildeki 96 devlet ve 37 vakıf olmak üzere toplam 133 üniversiteden 4 bin 785 yabancı üniversite öğrencisi ile yapılan araştırmada çeşitli başlıklarda öğrencilerden geri bildirimler alındı. Bu kapsamda Türkiye'de eğitim gören yabancı uyruklu (uluslararası) üniversite öğrencileri ile görüşülerek şehirden memnuniyet, ulaşım imkanları, şehirde kendini güvende hissetme, eğlence, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, sağlık sorunlarının çözümü gibi konularda okudukları şehre ilişkin memnuniyetleri ölçüldü ve bu öğrencilerin en yüksek memnuniyet duyduğu şehirler belirlendi. Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri araştırması sonucunda 87 puanla Antalya birinci, 86 puanla Edirne ikinci, 85 puanla Eskişehir üçüncü oldu.

Üniversite Araştırmaları Labaratuvarı'ndan yapılan açıklamada, “Bu araştırma, lisans düzeyindeki yabancı uyruklu (uluslararası) üniversite öğrencilerinden geri bildirimler toplayarak Türk yükseköğretim sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli uluslararası üniversite olma yolunda bir yol gösterici olması açısından önemlidir. Araştırmada elde edilen bulgular üniversitelerin gelişim ve duyarlılıklarını artırmak için veri sağlamak amacıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Üniversite şehri olmak sadece üniversite yönetimlerine bırakılmamalıdır. Belediye başkanları, valiler ve şehirlerin kurumsal paydaşları konuya ilişkin stratejiler belirlemelidir. Şehir, şehrin yaşantısı ve kültürü üniversitenin başarısında ve üniversitenin üniversite olarak adlandırılmasında vazgeçilmez bir unsurdur” denildi.