Öğrenci servisi şoförü alkollü çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve öğrenci servislerine yönelik yapılan denetimde bir servis şoförü, alkollü olarak yakalanırken, bir minibüsçünün de ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince her sabah 07.20 ile 08.30 arasında şehrin çeşitli noktalarında şehiriçi minibüs ve öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı. 72 aracın sorgulandığı denetimde, şehiriçi minibüslerde 1 araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu, 3 aracın muayenesinin gecik olduğu, 2 aracın da fazla yolcu taşımacılığı tespit edildi.

Öğrenci servislerinde yapılan denetimlerde ise 1 servis şoförünün 77 promil alkollü olduğu, 3 aracın güzergah belgesinin bulunmadığı ve 1 araçta ise bulunması zorunlu olan malzemelerin bulunmadığı tespit edildi. Yapılan denetimlerde 13 bin 284 lira para cezası uygulandı.

Trafik ekiplerinin değişik tarih ve saatlerde bu tür uygulamalara devam edeceği öğrenildi.