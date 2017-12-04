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04 Aralık 2017 21:02

Öğrenciler maden işçilerinin zorlu mesailerine ortak oldular

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 4 Aralık Madenciler Günü’nde bir maden ocağını ziyaret eden 25 öğrenci, kömürün nasıl çıkarıldığını yerinde gördü.

Öğrenciler maden işçilerinin zorlu mesailerine ortak oldular

04 Aralık 2017 21:02


Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde öğrenciler, Madenciler Günü’nde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonunda maden ocağında kömürün topraktan çıkarılıp evlere kadar nasıl geldiğini yerinde gördü. Uzunköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Volkan Çift, “4 Aralık Emekçi Madenciler Günü’nü yerinde kutlamak amacıyla 25 kişilik bir öğrenci grubumuz ile birlikte kömürün topraktan ne zorluklar ile çıkarılıp evlerde nasıl ısındığımızı yerinde görmelerini istedik. Kömür madeninde çalışan arkadaşlarımızın bizleri ısıtan bu kömürün onların alın terinin döküldüğü yerde incelemek istedik” dedi.


Öğrenciler, işletme müdürü Mustafa Yüksel’in Madenciler Günü’nü de kutladı. Yüksel, “Allah kimseye kaza bela vermesin. Biz burada açık kömür madenciliği işletmesini yapıyoruz. Buradan milletimize ve devletimize sanayi kömürünü çıkartıyoruz” ifadelerini kullandı.




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