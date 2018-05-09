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09 Mayıs 2018 11:08

Öğrenciler, muhtaç kişilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında Dr.

Öğrenciler, muhtaç kişilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor

09 Mayıs 2018 11:08

Rıfat Osman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin bazı sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor.


Dr. Rıfat Osman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu proje kapsamında stantlar açarak, hasta ziyaretleri gerçekleştiriyor. Projeler ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte, okulun bulunduğu mahallede, bulunmadığı takdirde sırasıyla ilçede ya da il içinde tespit ediliyor. Belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin; hijyen kurallarına uygun el yüz bakımı, yatak banyosu, idrar ve gaitasına tutamayanlara bakım, ilk yardım eğitimi ve tansiyon takibi yaparak hayatlarını bilgilendirme ya da yardımları, onları sevindirecek, mutlu edecek maddi ya da manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dahilinde yerel imkanlarla yapılması amaçlanıyor.




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