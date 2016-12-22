Öğrencileri için ’taş köşesi’ kurdu

Edirne’de özel bir kolejin Sosyal Bilgiler öğretmeni, öğrencilerinin Taş Devri konusunu en iyi şekilde anlaması için okulun içine ’taş köşesi’ kurdu.

Lalapaşa ilçesinde İlk Çağ’a ait Dolmenlerden topladığı taşları aracıyla taşıyan öğretmen İbrahim Işık, Taş Devrini öğrencilerine en iyi şekilde anlatmayı hedefliyor. Öğrencilerin konuyu daha iyi anlaması için okulda taş köşesi kuran Işık, taşları geri vereceğini söyledi.

Sosyal Bilgiler öğretmeni İbrahim Işık, simülasyon köşesine getirdiği taşları ders süresi bittikten sonra tekrar bulunduğu bölgeye bırakacağını belirterek, "6’ncı sınıflarda Tarih Öncesi Devirler konusunu işliyoruz. Konu gereği 3 boyutlu canladırma düşündük. Öğrencilerle birlikte bu düzenlemeyi yaptık. Bir çok materyali Edirne’nin farklı yerlerinden aldık. Lalapaşa ilçesinde İlk Çağ’a ait Dolmenler var. Öğrencileri oraya da götürdüm. Dolmenleri izlettim. Dolmenlerin bulunduğu kayalıklardan İlk Çağ’a uygun taşlar getirdim. Bir araba dolusu taş getirdim. Taşlar kendi kaynağından geldi. Öğrencilerin konuyu daha iyi pekiştirmesi için yapılmış bir uygulamadır. Sümerlerin ilk yaptığı taş tekerlek var burada. Bu taş tekerleği Taşlımüsellim köyünden köylülerden rica ettim aldım. Bu taşları geri vereceğim" dedi.