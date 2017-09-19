Öğrencilerin Kent Kart kuyruğu

Edirne’de şehir içi toplu ulaşımda kullanılan Kent Kart başvuruları, ETUS Halkla İlişkiler Bürosu önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra kart yenileme işlemleri nedeniyle de ETUS Bürosu, en yoğun günlerini yaşıyor. Öğrenciler Kent Kart için istenen fotoğraf, öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi, ikametgah belgelerini tamamladıktan sonra, ETUS Halkla İlişkiler Bürosuna gelerek kart başvurusu yapıyor.

Hafta içi mesai saatlerinde açık olan ETUS Bürosunun yoğunluğun arttığı bugünlerde hafta sonları da açık alması gerektiğini belirten öğrenciler, böylece kart başvurularında yaşanan yoğunluğun azalabileceğini ifade etti.