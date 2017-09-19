Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 13:39

Öğrencilerin Kent Kart kuyruğu

Edirne şehir içi toplu ulaşımda kullanılan Kent Kart için başvurmak isteyen öğrenciler nedeniyle, ETUS Bürosu önünde uzun kuyruklar oluştu.

Öğrencilerin Kent Kart kuyruğu

19 Eylül 2017 13:39


Edirne’de şehir içi toplu ulaşımda kullanılan Kent Kart başvuruları, ETUS Halkla İlişkiler Bürosu önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra kart yenileme işlemleri nedeniyle de ETUS Bürosu, en yoğun günlerini yaşıyor. Öğrenciler Kent Kart için istenen fotoğraf, öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi, ikametgah belgelerini tamamladıktan sonra, ETUS Halkla İlişkiler Bürosuna gelerek kart başvurusu yapıyor.


Hafta içi mesai saatlerinde açık olan ETUS Bürosunun yoğunluğun arttığı bugünlerde hafta sonları da açık alması gerektiğini belirten öğrenciler, böylece kart başvurularında yaşanan yoğunluğun azalabileceğini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç