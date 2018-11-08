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Oğuz Arda Sel'in sevenlerinden öğrencilere kışlık eşya

Tekirdağ’daki tren kazasında hayatını kaybeden Galatasaray aşığı Oğuz Arda Sel’in yakınları Edirne’nin Keşan ilçesinde daha önce kütüphane oluşturdukları okulun öğrencilerine bu kez kışlık eşya hediye etti.

Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybeden Galatasaray aşığı Oğuz Arda Sel'in yakınları Edirne'nin Keşan ilçesinde daha önce kütüphane oluşturdukları okulun öğrencilerine bu kez kışlık eşya hediye etti.


Keşan Türkmen İlkokulu ve Ortaokulunda Marmara Üniversitesi UltrASLAN UNI üyeleri tarafından Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybeden Galatasaray aşığı Oğuz Arda Sel adına kütüphane oluşturuldu. Açılışı yapılan kütüphaneyi Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Sel ve yakınları ile grup üyeleri ziyaret etti. Ziyarette ihtiyacı olan öğrencilere mont ve ayakkabı hediye edildi. Keşan İlçe Milli Müdürü İlhan Saz, ziyaretçilere duyarlı davranış nedeniyle teşekkür ederken, Mısra Sel'e plaket takdim etti.

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