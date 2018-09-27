Okullara “güven” dönemi

Edirne'de 53 okuldan 28'inde güvenlik amaçlı polis memurları görev yapmaya başladı. Polis olmayan okullara ise 'Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi' görevlendirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılında okullarda güvenliği daha da arttırdı. Her okula bir polis görevlendirilmesi planlalan uygulamayla, veliler okullarda çocuklarını daha güvende hissediyor. Polis memurları, öğrencilerin okula giriş ve çıkış zamanlarında okul çevresinde adeta kuş uçurtmuyor. Polis memurunun olmadığı okullarda ise 'Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi' acil durumlarda telefonla polisi arayacak.

İçişleri Bakanlığı, okulların açılışına az bir süre kala 81 il valiliğini okullarda alınacak güvenlik önlemleri konusunda uyarmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla valiliklere gönderilen "2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminde Okulların Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri" genelgesinde çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim dönemi geçirmeleri için okullarda alınan güvenlik tedbirlerine bu yıl da devam edileceği belirtilmişti.