Orhan Okulu altın kemeri taktı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Başpehlivan Orhan Okulu da altın kemeri taktı.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Antalyalı Orhan Okulu oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltında dereceye girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Günay Özdemir ve milletvekilleri verdi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye girenler şöyle sıralandı:
Başpehlivan
1-Orhan Okulu
2-Şaban Yılmaz
3-Ali Gürbüz
Başaltı
Ertuğrul Dağdeviren
Furkan Durmuş Altın
Cengizhan Şimşek
Tanju Gemici
Büyük Orta Boy
Mevlüt Köken
Mustafa Doğan Özkaya
Yıldıray Akın
Rasim Saraç
Küçük Orta Büyük Boy
Ali İhsan Batmaz
Barış Bayav
Yaşar Şan
Osman Hazar
Küçük Orta Küçük Boy
Mehmet Ali Karacan
Tolga Odabaşı
Seçkin Duman
Osman Tokköz
Deste - 3 (Deste Büyük)
Tufan Güzel
Süleyman Kozakoğulları
Atakan Makas
Engincan Akşit
Deste - 2 (Deste Orta)
Enes Doğan
Osman Kan
Efe Kölebaş
Celal Bayar Çilenker
Deste - 1 (Deste Küçük)
Serdar Yıldırım
Emre Ayyıldız
Sefa Yılmaz
Emirhan Saygı
Ayak
Yıldıray Pala
Ensar Bıyık
Furkan Güler
Sertaç Üngör
Tozkoparan
Ömer Faruk Kırat
Erkan Şahin
Ozan Kıl
Ramazan Yıldız Çilenker
Teşvik - 2
Doğukan Toprak
Serhat Atalay
Hüseyin Şenel
Alperen Atar
Teşvik - 1
Cengizhan Ramazan Doğan
Muhammet Enes Özcan
Yasin Yeşil
Yusuf Kırat
Minik - 2
Batuhan Kucur
Muhittin Can Çıkmaz
Arda Erkan Avcuoğlu
Mertcan Yıldırım
Minik - 1
Emre Atmaca
Güven Can Türkoğlu
Özer Özgür Aslan
Salih Can Topçu
En İyi Peşrev
Yiğit Gider
Şafak Yanık
Alpaslan Yezer