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15 Temmuz 2018 19:23

Orhan Okulu altın kemeri taktı

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Orhan Okulu altın kemeri taktı

15 Temmuz 2018 19:23

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Başpehlivan Orhan Okulu da altın kemeri taktı.


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Antalyalı Orhan Okulu oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltında dereceye girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Günay Özdemir ve milletvekilleri verdi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye girenler şöyle sıralandı:



Başpehlivan


1-Orhan Okulu


2-Şaban Yılmaz


3-Ali Gürbüz



Başaltı


Ertuğrul Dağdeviren


Furkan Durmuş Altın


Cengizhan Şimşek


Tanju Gemici



Büyük Orta Boy


Mevlüt Köken


Mustafa Doğan Özkaya


Yıldıray Akın


Rasim Saraç



Küçük Orta Büyük Boy


Ali İhsan Batmaz


Barış Bayav


Yaşar Şan


Osman Hazar



Küçük Orta Küçük Boy


Mehmet Ali Karacan


Tolga Odabaşı


Seçkin Duman


Osman Tokköz



Deste - 3 (Deste Büyük)


Tufan Güzel


Süleyman Kozakoğulları


Atakan Makas


Engincan Akşit



Deste - 2 (Deste Orta)


Enes Doğan


Osman Kan


Efe Kölebaş


Celal Bayar Çilenker



Deste - 1 (Deste Küçük)


Serdar Yıldırım


Emre Ayyıldız


Sefa Yılmaz


Emirhan Saygı



Ayak


Yıldıray Pala


Ensar Bıyık


Furkan Güler


Sertaç Üngör



Tozkoparan


Ömer Faruk Kırat


Erkan Şahin


Ozan Kıl


Ramazan Yıldız Çilenker



Teşvik - 2


Doğukan Toprak


Serhat Atalay


Hüseyin Şenel


Alperen Atar



Teşvik - 1


Cengizhan Ramazan Doğan


Muhammet Enes Özcan


Yasin Yeşil


Yusuf Kırat



Minik - 2


Batuhan Kucur


Muhittin Can Çıkmaz


Arda Erkan Avcuoğlu


Mertcan Yıldırım



Minik - 1


Emre Atmaca


Güven Can Türkoğlu


Özer Özgür Aslan


Salih Can Topçu



En İyi Peşrev


Yiğit Gider


Şafak Yanık


Alpaslan Yezer




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