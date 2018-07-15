Orhan Okulu altın kemeri taktı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Başpehlivan Orhan Okulu da altın kemeri taktı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Antalyalı Orhan Okulu oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltında dereceye girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Günay Özdemir ve milletvekilleri verdi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye girenler şöyle sıralandı:

Başpehlivan

1-Orhan Okulu

2-Şaban Yılmaz

3-Ali Gürbüz

Başaltı

Ertuğrul Dağdeviren

Furkan Durmuş Altın

Cengizhan Şimşek

Tanju Gemici

Büyük Orta Boy

Mevlüt Köken

Mustafa Doğan Özkaya

Yıldıray Akın

Rasim Saraç

Küçük Orta Büyük Boy

Ali İhsan Batmaz

Barış Bayav

Yaşar Şan

Osman Hazar

Küçük Orta Küçük Boy

Mehmet Ali Karacan

Tolga Odabaşı

Seçkin Duman

Osman Tokköz

Deste - 3 (Deste Büyük)

Tufan Güzel

Süleyman Kozakoğulları

Atakan Makas

Engincan Akşit

Deste - 2 (Deste Orta)

Enes Doğan

Osman Kan

Efe Kölebaş

Celal Bayar Çilenker

Deste - 1 (Deste Küçük)

Serdar Yıldırım

Emre Ayyıldız

Sefa Yılmaz

Emirhan Saygı

Ayak

Yıldıray Pala

Ensar Bıyık

Furkan Güler

Sertaç Üngör

Tozkoparan

Ömer Faruk Kırat

Erkan Şahin

Ozan Kıl

Ramazan Yıldız Çilenker

Teşvik - 2

Doğukan Toprak

Serhat Atalay

Hüseyin Şenel

Alperen Atar

Teşvik - 1

Cengizhan Ramazan Doğan

Muhammet Enes Özcan

Yasin Yeşil

Yusuf Kırat

Minik - 2

Batuhan Kucur

Muhittin Can Çıkmaz

Arda Erkan Avcuoğlu

Mertcan Yıldırım

Minik - 1

Emre Atmaca

Güven Can Türkoğlu

Özer Özgür Aslan

Salih Can Topçu

En İyi Peşrev

Yiğit Gider

Şafak Yanık

Alpaslan Yezer