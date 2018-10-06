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Orta refüjde uyuya kaldı

Edirne’de yolun orta refüjünde yatan bir kişi, sürücülerin endişelenmesine neden oldu.

Edirne'de yolun orta refüjünde yatan bir kişi, sürücülerin endişelenmesine neden oldu.


Edirne'de yolun orta refüjünde yatan kişiyi gören bazı sürüler, seyir halindeki araçlarını durdurarak kişinin yanına yaklaştı. Kişinin sağlığından endişe eden sürücüler, kişinin uyuya kaldığını fark edince yoluna devam ettiler. Bazı sürücüler, yolun orta refüjünde yatan kişiye yattığı yerin tehlikeli olduğunu anlatsa da kişi tüm uyarılara rağmen uyumaya devam etti.


Sürücülere merak uyandıran refüjde yatan kişinin, yattığı yerden kalkarak uzaklaştığı ifade edildi.

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