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05 Temmuz 2018 12:44

Oto Galericiler Sitesi’nde yangın

Edirne’nin Keşan ilçesinde Oto Galericiler Sitesi’nde çıkan yangında 5 araç tamamen yanarken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Oto Galericiler Sitesi’nde yangın

05 Temmuz 2018 12:44


Yangın, İspat Cami Mahallesi Efes Bulvarı üzerinde bulunan Keşan Oto Galericiler Sitesi’nde çıktı. Edinilen bilgiye göre Aydın Dere’ye ait iş yerinin önünde park halindeki araçlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 5 araç tamamen kullanılmaz hale gelirken, 3 araçta ise maddi hasar oluştu. Toplam zararın 250 bin TL civarında olduğu öğrenildi.


Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerini dinleyen polis, yangının çıkış nedenin araştırıyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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