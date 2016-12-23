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23 Aralık 2016 15:38

Otomobilin tamponundan 7 kilo eroin çıktı

Otomobilin tamponundan 7 kilo eroin çıktı

23 Aralık 2016 15:38

Edirne’nin İpsala ilçesinde, Gümrük Kapısında durdurulan bir otomobilin tamponunda 7 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İpsala Gümrük Kapısından yurt dışına çıkış yapmak isteyen yabancı plakalı otomobil, X-RAY’dan geçişi sırasında şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine detaylı aramaya alındı. Narkotik dedektör köpeği ’Cobalt’ın da katıldığı aramada, otomobilin arka tamponuna gizlenmiş 7 kilo 301 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



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