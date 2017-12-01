Özel çocuklar, atlarla buluştu

Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan özel at çiftliğinin ev sahipliği yaptığı etkinlikte, özel bir eğitim kurumun engelli bireyleri, atlarla buluştu. Özel çocuklar, gün boyu eğitmenler eşliğinde atların üstünde özgürlüklerini yaşarken, velileri de onları cep telefonları ile görüntüledi.

İşletmeciliğini yaptığı at çiftliğinde, aynı zamanda bir de engelli birey istihdamı sağlayan at eğiticisi ve binicisi Uğur Kırkuva, "Hipoterapi adı altında dünyada yaygın olarak kullanılan Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlayan tedavi destekleyici yöntem. Çeşitli kas gruplarını çalıştıran, atların özel oluşu ve onların hareketiyle üstündeki bireyi yormadan, farkına vardırmadan önemli bir gelişim sağlayabilmelerini sağlayan bir çalışma yöntemimiz. Bu noktada, çorbada tuzumuz bulunursa mutluluk verici olur bizim içinde" dedi.

Özel Marmara Yunuslar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatör Müdürü Öznur Arslan da "3 Aralık Engelliler Farkındalık Günümüzü at çiftliğinde yapmaya karar verdik. Çocuklarımızın güzel bir gün geçirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Biz tabi çocuklarımızın eğitim tarafını üstlendik. Atla terapi yönünü de Uğur Bey’e devrettik. Bizler de özel çocuklarımıza dersler aldırmaya karar verdik" diye konuştu.

Engelli öğrenciler, at eğitmenleri eşliğinde gün boyu özel eğitimler alırken, velilileri de gerçekleşen organizasyondan dolayı mutluluklarını dile getirdi.