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27 Şubat 2018 14:47

(Özel) Edirne’de nefes kesen kar manzaraları

Edirne’de, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren ve tüm şehri beyaz örtüyle kaplayan kar, havadan görüntülendi.

(Özel) Edirne’de nefes kesen kar manzaraları

27 Şubat 2018 14:47

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği muhteşem Selimiye’nin eşsiz manzarası nefes kesti.


Edirne’de dün akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede tüm şehri etkisi altına alan kar, şehri beyaz örtü ile kapladı. Gece yarısı da aralıklarla devam kar yağışı sonrası ‘Sultanların şehri, şehirlerin sultanı’ olarak anılan kadim şehir Edirne’de, kartpostallık görüntüler oluştu.


Başta Osmanlı’nın kudretinin yansıması Selimiye olmak üzere tarihi taş köprüler ve şehrin beyaz gelinliği havadan görüntülendi. Edirneli fotoğraf sanatçısı Hamza Tanrıseven tarafından kaydedilen, görüntüler, izleyenlerin nefeslerini kesti.




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