İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Edirne'de Teoman rüzgarı esti

Edirne Müzik Festivali konserleri kapsamında sahne alan Teoman, kendisini dinlemeye gelenleri şarkılarıyla eğlendirdi.


5-6-7 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen Edirne Müzik Festivali'nin ilk gecesinde final sahnesine çıkan Türk rock müziğinin yıldız isimlerinden Teoman, 8 kişilik orkestrası ve vokali ile sahne aldı. Konserde müzik aletleriyle verilen sololar da büyük beğeni toplarken, Teoman sahnede müziğin ritmine uyum sağlayan hareketleri ile bir an olsun yerinde durmadı.



2 saat boyunca sahnede kaldı


Teoman, konserde Renkli Rüyalar Oteli, Paramparça, Duş, Sevdim Seni Bir Kere, İstanbul'da, Aşk Kırıntısı gibi sevilen parçalarına yer verdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Teoman, bazı şarkılarını seyircilerle birlikte seslendirdi. Gecede, Sevda Kaçmaz, Pera, Oğuzhan Uğur, başarılı ses sanatçısı Cem Adrian da sahne aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.