Özel eğitim kurumundan sporculara anlamlı destek

Özel eğitim kurumunda öğrenim görmek isteyen lisanslı sporcular yüzde 40 burslu okuyabilecek.

Birçok branşta başarılı sporcularıyla bölgenin lokomotifi haline gelen Şahi Spor, Edirne’de yeni açılan ve yeni eğitim yılında hizmete girecek olan Safir Türkiye Okulları ile anlaşma yaparak sporcularına büyük bir hizmet sundu. Okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen imza protokolü kapsamında, Edirne Şahi Spor Kulübü’nün faaliyet gösterdiği 14 branşın herhangi birinden lisansı olan sporcular özel eğitim kurumundan yüzde 40 indirimli faydalanacak.

Protokolü imzalayan Kulüp Başkanı Şamil Doğu Delen ve Okul Müdürü Mehmet Emin Polat, yaptıkları ortak açıklamada, "Çocuklarımızın zihinsel, fiziksel ve ahlaki gelişimleri noktasında hedeflenen genç nesillerin yetişmesinde elimizden gelen gayret ve fedakarlığı yapacağız. Hedefimiz değerlerine, vatanına, bayrağına sahip çıkan, kırıp döken değil demokrasiyi içselleştirmiş araştırıp sorgulayan çalışkan temsil yeteneği yüksek gençler yetiştirmektir" dedi.