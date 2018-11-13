(Özel) Gerilimli toplantıda muhtar gözyaşlarına boğuldu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyüne yapılması planlanan organize sanayi bölgesi ile ilgili 'halk bilgilendirme toplantısı' düzenlendi. Toplantıda gerilimli anlar yaşanırken muhtar gözyaşlarına boğuldu.

Kavacık köyü kapalı düğün salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesi köy halkı itiraz dilekçelerini imzalayarak organize sanayi bölgesine karşı çıkarken, toplantı yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını köy muhtarı Hayati Balkan yaptı. Balkan yaptığı konuşmada Kavacık köyünde yapılması gereken organize sanayi bölgesi için kendisine iftiralar atıldığını iddia etti. Konuşması sırasında gözyaşlarına boğulan Balkan, "Öyle yazılar yazılıyor ki tahammül edilecek gibi değil. Tam bir haysiyet cellatlığı. Benim cevap veremeyeceğim acizliğim yok. Vereceğim cevap veya yorum halkın kin ve nefret veya isyana teşvikten dava açılmasına sebep olacağından ve ben özel kanunlarla yararlanacağım için benim görevlerim arasında millete karşı devletimi devlete karşı milletimi temsil etmek olduğundan dolayı cevap verememekteyim" dedi.

"Sorumluluk bana ait"

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan İhtiyar, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bizim bir tek amacımız var bölgeye faydalı olmak. 700 küsur nüfusunuz var buradaki nüfusa saygımız sonsuz. Bu işin yanlışı da varsa doğrusu da varsa tüm sorumluluk bana ait. Ben yanlış bir iş yapmadım yanlış bir işin yapılmasına asla müsaade etmem. Uzunköprü'de yaşıyorum biz Uzunköprü'yü seviyoruz. Bu bölgeye hizmet etmek için bu işe karar verdik, birilerine zarar vermek için yapmadık" diye konuşarak, Kavacık köyünden ticaret için toprak aldığı yönündeki iddialara da cevap verdi. İhtiyar, "Satılık yerlerle ilgili bana da bilgi geldi. Ben ekonomik anlamda güçlü bir insanım. Satılan bir yer olursa alabilirim, ticaret en doğal iş. 1 metrekare Kavacık'tan yer almadım ki alnım ak olsun sizin karşınıza çıkabileyim. Rant ile ilgili hiçbir şeyimiz yok tek bir rant birisi burada istihdam sağlayacaksa Allah razı olsun bunu yapanlardan derse başka hiçbir rant beklentimiz yoktur" ifadelerini kaydetti.

"Hassasiyetlerimiz var ve haklı olduğumuzu düşünüyoruz"

Köy halkı adına konuşma yapan Ahmet Günay da şu ifadelere yer verdi:

"Bizler kesinlikle sanayiye karşı değiliz. Hassasiyetlerimiz var ve haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Tapuda hazine arazisi olarak geçiyor ancak biz buraları mera olarak kullanıyoruz. Birçok şeyde anlaşabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Kavacık köyü halkının avukatlığını üstlenen Bülent Kaçar ise yazılan raporlar da karma organize sanayi bölgesi olarak karar alındığını ve çevreye duyarlı organize sanayi bölgesi adının yer almadığını ileri sürerek, "Yapılmak istenen projenin adı 'Uzunköprü karma organize sanayi bölgesidir.' Bu Uzunköprü organize sanayi bilgilendirme raporunda böyle geçmektedir. Bu rapor da Çevreye Duyarlı Karma Organize Sanayi Bölgesi ifadesi yer almamaktadır. OSB kanunda da çevreye duyarlı diye bir statü yoktur. Keşke hepsi çevreye duyarlı olsa da başta Ergen Nehri kirliliği gibi Türkiye'deki su kirlilikleri toprak hava kirlilikleri olmasa" ifadelerine yer verdi.